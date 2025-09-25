Dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Bursa, sanayi bölgelerindeki deprem riskine karşı Tokyo modelini örnek alıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da uygulanan güçlü afet yönetim sistemi Bursa’ya rol model olurken; Büyükşehir Belediyesi de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürüttüğü ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’ni hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak’ Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, JICA ile yürüttüğü ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’ni de tüm hızıyla sürdürüyor.

Sürdürülen yoğun çalışmaların ardından projenin ilk çıktıları olan ‘Deprem tehlike değerlendirmesi', 'Bina risk değerlendirmesi', 'Altyapı ve kamu bina risk değerlendirmesi' sonuçları, geçtiğimiz aylarda kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden biri olan Bursa’daki sanayi tesislerinin de sürece dahil edilmesine karar verilerek çalışmalara başlandı.

Proje kapsamındaki 5. ortak koordinasyon toplantısı, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve JICA iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlendi. Proje ilerleyişinin ve sonuçlarının gözden geçirilerek başlıca problemlerin görüşüldüğü ve çözüm yollarının arandığı toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, JICA uzmanları, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, projenin Bursa’nın geleceğini şekillendirecek bir vizyon çalışması olduğunu belirtti.

Bursa’nın deprem riski yüksek bir bölgede yer aldığını ve projenin bu doğrultuda büyük önem taşıdığını söyleyen Halisçelik, amaçlarının, yalnızca mevcut riskleri tespit etmek değil bu risklerin etkilerini minimize edecek, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek olduğunu belirteerek, "Projemiz üç temel hedefe odaklanıyor. Deprem ve bina risk analizlerinin tamamlanması, kapsamlı bir kentsel dirençlilik planının hazırlanması ve bu planın şehirdeki diğer mekânsal planlar ile paydaş kurum stratejilerine entegre edilmesi. ‘Bursa Modeli’ olarak adlandırdığımız bu yaklaşım, şehrimizin afetlere karşı dayanıklılığını artıracak” diye konuştu.

Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek olacak bir kentsel dirençlilik modeli oluşturmayı da hedeflediklerini anlatan Halisçelik, “Kriz anında, öncesinde ve sonrasında koordinasyon ve iş birliği içinde hareket ederek Bursa’yı sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Yapılan istişareler neticesinde sanayi tesislerinin de çalışmalara dahil edilmesine karar verildi. Tokyo da Bursa gibi bir sanayi kenti. Bu nedenle sanayinin depremden nasıl etkileneceğini analiz etmek çok önemliydi. Bu analiz, projemizin birinci çıktısının dördüncü alt bileşeni olarak eklendi ve şu an çok değerli sonuçlar üretiyor” dedi.

JAPON UZMANLARDAN ANALİZ

Konuşmalar sonrasında program, Japon uzmanların çevrimiçi ve fiziksel katılım sağladığı oturumlarla devam etti. Deprem tehlike değerlendirmesi, jeolojik ve jeofizik çalışmalar, paydaş kurumlardan veri paylaşımı, bina ve altyapı risk değerlendirmeleri ile kamu binalarındaki risk analizlerinin paylaşıldığı toplantıda, risk değerlendirme sonuçlarının güncellenmesi ve tehlike-risk analizlerinin yaygınlaştırılması konuları da ele alındı.

Sunumlar ise afet yönetim sistemleri; hazırlık, müdahale, iyileştirme ve risk/zarar azaltma olmak üzere dört temel başlık altında değerlendirildi.

JICA ekibinden Masashi Inoue, bina risk değerlendirmesi, alt yapı ve kamu binaları risk değerlendirmesi, organize sanayi bölgeleri risk değerlendirmeleri hakkında sunum yaptı. Murat Akdaş, Shinichi Fuksawa, Rena Koseki, Tomoko Shaw ve Kaho Kodama ise kentsel dirençlilik planının içeriği ve amacı, diğer planlarla ilişkisi ve kurumların sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.