Bursa Osmangazi Belediyesi’nin merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane’de düzenlenen ‘Hayal Et Tasarla’ atölyesine katılan çocuklar kitap ayracı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gezici Kütüphane, merkeze uzak mahalleleri tek tek dolaşarak çocukları birbirinden güzel kitaplar ile buluşturmanın yanı sıra çocukların eğlenceli ve eğitici vakit geçirmesini de sağlıyor.

6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 600 kitaba ev sahipliği yapan Gezici Kütüphane, hafta içi her gün iki mahallede çocuklar ile buluşuyor. Gezici Kütüphane’nin Yenibağlar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ‘Hayal Et Tasarla’ atölyesine katılan çocuklar, kitap ayracı yaptı. Kağıt, boya, fırça ve palet ile yaratıcılıklarını kullanarak tamamen kendilerine özgü kitap ayraçları tasarlayan çocuklar, yaratıcılıklarını keşfetti. Etkinliğe katılan çocuklar el becerilerini geliştirmenin yanı sıra keyifli anılar da biriktirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Osmangazi’mizin kırsal mahallelerini tek tek dolaşarak, çocukları birbirinden güzel kitaplarla buluşturuyoruz. Gezici Kütüphanemiz, sadece kitaplar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirebileceği atölye çalışmalarına da imkan tanıyor” dedi.