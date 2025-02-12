Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sık sık gençlerle buluşarak sohbetler ediyor, belediyecilik hakkında merak edilen soruları cevaplıyor.

SAKARYA (İGFA) - Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’nde gençlerle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar’a Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bedir Bayram, Okul Müdürü Melik Hayri Çetinkaya ve öğretmenler eşlik etti.

Gençler sordu, Alemdar cevapladı

Sakarya’da gençler için planladıkları projelerden bahseden Alemdar, müjdesini verdiği Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi, AKM dönüşümügibi projelerin son durumunu anlattı.

Alemdar ayrıca deprem, metrobüs, raylı sistem ve sıfır atık gibi önemli konularda da soruları cevapladı.

Bilim Merkezi’ni konuşurken imzayı attı

Konudan bahsedildiği sırada Başkan Alemdar, Bilim Merkezi’nin inşası için ilk adım olan TÜBİTAK’la ortak protokolü gençlerle birlikte imzaladı ve süreci ziyaret esnasında başlattı.

“Bilim Merkezi gençlerin ufkunu açacak”

Alemdar, “Hem kongre hem de bilim merkezimizişehrimize kazandıracağız. 5 bin metrekare alan üzerinde kurulacak bilim merkezinin protokolünü imzalamış olduk. Artık süreç resmi olarak başladı. Gençlerimizin bilimle iç içe olması, daha fazla üreten, düşünen, hayal eden ve uygulamaya çalışan bireyler olması bizim öncelikli arzumuzdur. Bilim Merkezi’miz gençlerimizin ufkunu açacak” ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik projeler

Her projede öğrencilerin öğrenim hayatına nasıl bir kolaylık sağlayabilirizi düşündüklerini dile getiren Başkan Alemdar, “AKM’yi yeniden kültür sanatın merkezi haline taşıyoruz. Gençlerimiz için 4 ilçemize kapalı spor salonu yapacağız. Aynı zamanda mini futbol ve basketbol sahaları da yapacağız. Bu yıl gençlerimiz için spor alanında 500 Milyon TL’lik yatırımımız olacak” dedi.

“Deprem konusunda bilinç sahibi olmalıyız”

Gençlerden gelen “Deprem konusunda Sakarya’yı ne gibi önlemler bekliyor?” sorusunu cevaplayan Başkan Alemdar şöyle dedi: “Deprem bizim gerçeğimiz. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz ancak bu güzelliklerin dezavantajları da var, deprem. Bu nedenle biz şehrimizi daha dirençli, sosyal ve yeşil bir hale getirmek için çalışıyoruz. Deprem konusunda okullarımızda, sokaklarımızda eğitimlerimizi sürdüreceğiz.”

“Yeşil alanlarımızı artıracağız”

Öğrenciler ayrıca Başkan Alemdar’a, “Sakarya’nın yeşil bir şehir olacağını söyleyebilirmisiniz?”sorusunu yöneltti.

Alemdar ise, “Sakarya’da kişi başına düşen aktif yeşil alanı daha da artıracak adımlarımız olacak. Sakarya Nehri’mizi de kullanmak, şehirle bütünleştirmek istiyoruz. Burada bir rekreasyon çalışma yapacağız. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları ve piknik alanlarıyla yeşil bir Sakarya hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Ulaşım teşekkürü

Öğrenciler, kendileri için hayata geçirilen ulaşımda ücretsiz ve indirimli seyahat uygulaması sebebiyle Başkan Alemdar’a teşekkür etti. Alemdar isetalep edilen15 adet bankı okula ulaştırılması i için talimat verdi.