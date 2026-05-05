Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) iş birliğinde düzenlenen Öğretmenler İçin Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif Seminerler Haller Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Programa öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitimciler ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürü Tansu Uzun gerçekleştirdi.

Çocukların gelişiminde kritik bir yere sahip olan okul öncesi eğitimin bilimsel bilgi, saha deneyimi ve etkileşimli paylaşımlarla ele alındığı program boyunca, alanında uzman akademisyenler tarafından birbirinden değerli oturumlar gerçekleştirildi.

Program, Uzm. Edanur Moluz Dündar'ın Yaratıcı Oyunlar oturumu ile başladı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Banu Dikmen Ada tarafından Sınırlar ve Güçlü Sınıf Yönetimi konusu ele alındı.

Günün devamında Arş. Gör. Dr. Nefize Aracı Hiperaktivite, Müberra Ünal ise Çocuk Koruma ve İlk Yardım başlıklı sunumlarıyla sabah oturumlarını tamamladı.

Öğle arasının ardından program, Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Bölükbaşı Macit'in Zorbalık oturumu ile devam etti. Devamında Doç. Dr. Zeynep Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye Melis Demir tarafından Etkili İletişim konusu ele alındı.

Günün ilerleyen saatlerinde Uzm. Berk Dündar Okul Öncesi Dönemde Ölçme ve Değerlendirme üzerine bilgi ve uygulama örnekleri paylaşırken, Dr. Öğr. Üyesi Tüncay Tutuk Dil ve Konuşma Güçlüğü başlıklı oturumuyla programın son sunumunu gerçekleştirdi.

Etkileşimli sunumlar ve uygulama örnekleriyle zenginleştirilen program, katılımcıların aktif katılımı ile verimli bir şekilde tamamlandı. Gün sonunda gerçekleştirilen değerlendirme ve kapanış oturumu ile seminer sona erdi.