Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı projeleri kapsamında Sivil Toplum Destekleme Merkezi'ni hizmete açtı. Modern altyapısı ve sunduğu ücretsiz imkânlarla dikkat çeken merkez, kentteki STK'ların profesyonel çözüm ortağı olacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hizmet projeleri geliştirerek katılımcılık adına somut bir adım daha atan Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Destekleme Merkezi projesini hayata geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinasyonuyla planlı, erişilebilir ve adil kullanım ilkesiyle kapılarını açan merkez, toplantı salonlarından yüksek hızlı internete, sekretarya hizmetinden teknik altyapıya kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Modern bir çalışma alanı olarak tasarlanan merkezde tam donanımlı toplantı salonu ve Ergin Orbey Sahnesi yer alıyor. STK'ların kurumsallaşmasına katkı sağlamak amacıyla her derneğe özel posta kutusu, evrak dolabı ve kesintisiz Wi-Fi desteği ücretsiz olarak sağlanıyor. Haftalık en fazla 3 saat kullanım hakkı sunulan merkezde, başvurular eşitlik ilkesiyle dijital platform üzerinden yönetiliyor

'BAŞKANIMIZ AYŞE ÜNLÜCE'NİN VİZYONUYLA BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ'

Sivil Toplum Destekleme Merkezi Sorumlusu Pınar Bıdıl, merkezin Eskişehir'in sivil toplum kapasitesini artıracağını belirterek şunları söyledi: 'Merkezimiz, STK'ların gelişimini desteklemek ve toplumsal katkılarını artırmak amacıyla hizmet veriyor. Modern çalışma alanları ve teknik altyapıyla derneklerimize profesyonel bir ortam sunuluyor. Başvurular siviltoplum.eskisehir.bel.tr adresinden alınıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin vizyonuyla Eskişehir'de birlikte üretmeye devam edeceğiz.'

Merkezden faydalanan dernek yöneticilerinden Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Recep Akçelik de bu anlamlı proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, 'Derneklerin düzenli toplantı yapabilecekleri alanlar maalesef yeterli değil. Kiraların astronomik düzeyde olması nedeniyle derneklerin kendi başlarına bu imkânları yaratması maalesef imkânsız. Bu merkez sivil toplumun güçlendirilmesi için çok önemli.' dedi.