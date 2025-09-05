Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kg hammadde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda; 300 Bin adet Uyuşturucu Hap ile

48 kg hammadde ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonda 3 şüpheliyi yakalandığını açıkladı.

Gözaltına alınan şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum" diyen Bakan Yerlikaya, gençlerin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceklerinin altını çizerek, mücadeleyle ilgili kararlılık mesajını yineledi.