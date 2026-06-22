Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Bilim Köyümde' projesi, Keles'in Kıranışıklar Mahallesi'nde iki gün süren etkinliklerle tamamlandı. Öğrenciler, robotikten yapay zekâya uzanan atölyelerde bilimle buluşurken, köy okulu adeta bir bilim merkezine dönüştü.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Bilim Köyümde' projesi, Keles ilçesindeki Kıranışıklar İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ardından başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında köy okulunda iki gün boyunca bilim ve teknoloji temalı etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan proje, kırsal bölgelerde eğitim gören çocukları uygulamalı bilim çalışmalarıyla buluşturdu. Projenin açılış programına Bursa Milletvekili Osman Mesten, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, eğitim yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, kırsal bölgelerde gerçekleştirilen bilim projelerinin çocukların geleceğine yapılan önemli yatırımlar olduğunu vurgularken, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ise bilimsel etkinliklerin öğrencilerin ufkunu genişlettiğini belirterek projeye katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru da çocukların erken yaşta bilimle buluşmasının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bilimin ve teknolojinin en uzak köy okullarına kadar ulaştırılmasını önemsediklerini belirterek, 'Bilim Köyümde projesiyle öğrencilerimizin merak duygularını beslemeyi, onları araştırmaya, sorgulamaya ve üretmeye teşvik etmeyi amaçladık. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan, projenin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koydu' dedi.

Proje kapsamında temel bilimler, robotik ve kodlama, yapay zekâ, uzay ve havacılık, ileri üretim teknolojileri, tarım ve su yönetimi ile STEM alanlarında toplam 12 uygulamalı atölye çalışması ve 2 bilim söyleşisi gerçekleştirildi. Öğrenciler, bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya gelerek farklı disiplinleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi personeli Yasemin Kıvrak'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin proje uzmanı olarak görev aldı. Çalışma; Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, GUHEM, ERTEV, BUTGEM ve BİSİAD'ın katkılarıyla hayata geçirildi.

Keles'in kırsalında gerçekleştirilen proje, yüzlerce öğrenciyi bilim ve teknolojiyle buluştururken, köy okullarında eğitim gören çocukların yeni ilgi alanları keşfetmelerine ve geleceğe daha güçlü hayallerle bakmalarına katkı sağladı.