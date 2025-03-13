Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde yer alan Engelliler Bakım Merkezi (OBAM), Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) ve Huzurevi sakinleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Ramazan ayında her akşam farklı bir iftar sofrasında bulunarak Osmangazili yurttaşlar ile bir arada olmaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi’nin yaşama değer katan projesi BAREM sakinleri için iftar programı düzenledi.

Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine BAREM sakinleri ve aileleri katıldı. Oldukça geniş bir katılımla gerçekleşen iftar programında, CHP Osmangazi ilçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de yer aldı.

Eşi Nadire Aydın ile birlikte katıldığı iftar programında, alzheimer hastaları, engelli bireyler ve huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Aydın, konuklarının halini hatırını sordu. Masaları tek tek dolaşan Başkan Aydın, BAREM sakinleri ile fotoğraflar çektirerek, onların ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

“HERKESE EŞİT BİR ŞEHİR, HERKESE EŞİT BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İftarın ardından yaptığı konuşmada, herkese eşit bir şehir, herkese eşit bir yaşam için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aydın, “Kimsenin yalnız kalmadığı, herkesin kendini değerli hissettiği bir yaşamı birlikte kuruyoruz. Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan, aynı sofrada buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizlerin yaşamına değer katmak, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Sizlerin yüzünü gülerken görmek, yaşadığımız tüm sıkıntıları ve stresi unutturuyor. Bir araya geldiğimiz zaman bizler, sizlerden daha mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

İftar programına katılan alzheimer hastaları, engelli bireyler ve huzurevi sakinleri de düzenlemiş olduğu iftar programından dolayı Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.