Bursa’nın popüler alışveriş merkezi Korupark AVM'nin bulunduğu bölgedeki kanalizasyon kokusu bir türlü çözülmüyor. Otobüs durağının önünde bulunan mazgaldan yayılan koku, otobüs bekleyen yolcular başta olmak üzere vatandaşları rahatsız ediyor.Aslı YEŞİLYURT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek mahallesi Korupark AVM’nin önündeki kanalizasyon kokusu çözüme ulaştırılmıyor. Özellikle otobüs duraklarının olduğu bölgede yoğunlaşan koku, otobüs bekleyen vatandaşların bekleyişini çileye çeviriyor. Yaz veya kış fark etmeksizin yayılan kötü koku, şikayetleri de artırıyor.

Konuyla ilgili Herkes Duysun’a konuşan bir vatandaş, “Bu bölge sürekli kötü kokuyor. Ben her zaman bu otobüs durağını kullanıyor. Bu koku bazen az olsa da bazen de dayanılmayacak şekilde çoğalıyor. Otobüs beklerken midemiz bulanıyor artık. Sadece yazın değil kışın da burası kokuyor ama yaz aylarında daha da çekilmez hale geliyor. Buna senelerdir çözüm bulamadılar. Artık belediyenin bu konuya el atmasını istiyoruz.” dedi.