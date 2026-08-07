Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat alanındaki marka organizasyonlarından Uluslararası Bursa Festivali'nde Türk müziğinin güçlü sesi Aslı Hünel, Bursalılara müzik ziyafeti sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, sevilen sanatçı Aslı Hünel'i müzikseverlerle buluşturdu. Uludağ İçecek ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla huzurevi sakinleri de misafir edildi.

Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle izleyicileri mest eden Aslı Hünel, sevilen eserlerini etkileyici orkestrası eşliğinde seslendirdi. Konserin özel konukları arasında yer alan huzurevi sakinleri de Aslı Hünel'in sevilen şarkılarına eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Televizyon ekranlarından sahnelere uzanan başarılı kariyerini güçlü yorumuyla taçlandıran Hünel, gece boyunca sergilediği performansla müzikseverlerden büyük alkış aldı. Sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar, festival heyecanına ortak oldu.

'BURSA BENİ, BEN BURSA'YI SEVİYORUM'

Konserin ardından duygularını paylaşan Aslı Hünel, Bursa'da bir kez daha muhteşem bir atmosferle karşılaştığını belirterek, 'Ben Bursa'yı, Bursa da beni seviyor. Özellikle Nilüfer Çevikel, beni bu güzel atmosferle buluşturdu. Festivalin 64'üncü kez düzenlenmesi çok değerli ve kıymetli. Böyle bir sahnede yer almayı her zaman çok sevdim. Bu akşam da sahneye ilk kez çıkıyormuşçasına heyecanlandım. Konserlerimiz devam edecek. İnşallah Bursa'ya yeniden gelmek nasip olur' dedi.

Konser sonrası BKSTV Başkan Vekili Nilüfer Çevikel, günün anısına Aslı Hünel'e çiçek takdim etti.