Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, DAĞDER’in ilk kadın genel başkanı Derya Kaya Başak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, bölge yatırımları için iş birliği de önerildi.BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından DAĞDER’i ziyaret etti.

Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi’nin dağ köylerini temsil eden ve Toplum Yararına Çalışan Dernek statüsü kazanan DAĞDER, Mayıs’taki seçimde ilk kez kadın bir genel başkan, Derya Kaya Başak’ı seçti. Aslan, Başak ve ekibine hayırlı olsun dileklerini iletti.

BÖLGEYE KATKI VURGUSU

İl Başkanı Fikret Aslan, DAĞDER’in Bursa’nın nüfus, kültür ve iş dünyasında lokomotif rol oynadığını belirterek, ataerkil bir yapının kadın bir genel başkan seçmesinin yörede önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Anahtar Parti kadrolarında dağ yöresinden liyakatli isimler olduğunu ifade eden Aslan, bölgenin yatırım ve istihdam dezavantajlarını aşmak için iş birliği arayışında olduklarını belirterek, “Ülkemizi Nene Hatun’lar kurtardı; Derya Kaya Başak’ın da büyük işler başaracağına inanıyoruz. Yanınızdayız” dedi.

DAĞDER Genel Başkanı Derya Kaya Başak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin herhangi bir siyasi partiye yakın olmadığını vurguladı. Bursa ve dağ yöresi için vatan haini olmayan tüm kişi ve kurumlarla ortak paydada buluşabileceklerini belirten Başak, yakında tüm partilerle istişare yapacaklarını ve Anahtar Parti’nin fikirlerinden faydalanacaklarını kaydetti.