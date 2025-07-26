Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Karahıdır Mahallesi tahliye ediliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak sürdürüyor.

Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına cansiparane destek veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi orman yangını ile ilgili sosyal medya hesabından duyuru yayımladı.

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Yaşanan orman yangını ve yangının seyri dolayısıyla Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi için tahliye kararı alındığını duyuran Büyükşehir Belediyesi, buralara bağlı otobüsler vatandaşların tahliyesine kolaylık sağladığını duyurdu.

Belediye ayrıca Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burfaş ve Besaş konaklama alanında vatandaşların gıda ve su ihtiyaçlarını gidermek üzere hazırlıklara başladı.

Kaynak: İGF