Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, stajyer öğrencileri iş hayatına hazırlamak amacıyla çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik tedbirleri konularını kapsayan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan stajyer öğrencilere yönelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, çalışma hayatında sağlık ve güvenliğin korunması amacıyla Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda İş Güvenliği uzmanı Hasan Uğurlu ve İşyeri Hekimi Şiyar Aslan tarafından verilen eğitimde, iş kazalarının önlenmesi, işyerinde güvenli davranış alışkanlıklarının kazanılması, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangınla mücadele, ilkyardım bilinci, ergonomi ve meslek hastalıklarına karşı korunma gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı.