Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Garnizon Komutanlığı, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni ile başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümü, kent genelinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde başlayan törende Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Törene, CHP, AK Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra, göreve yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkan Vekili Süreyya Armutçu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tören aracıyla geçiş yaparak, halkın Zafer Bayramı'nı kutladı. Zafer Bayramı etkinlikleri, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Törenin devamında protokol üyeleri Valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Bayram kutlamaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan bir açılış konuşması ile devam etti. Törene katılanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının ardından, kentin çeşitli noktalarından gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

Yıldırım Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Artvin Yöresi oyunlarını, Nilüfer Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Bursa Yöresi oyunlarını ve Osmangazi Halk Oyunları Ekibi'nin Zeybek gösterisi ile katılanlara coşkulu bir kutlama yaşattı.

Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığından Yüzbaşı Mustafa Çetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi önemini vurgulayan bir konuşma ile kutlamalara devam edildi. Çetin, zaferin ulusça kutlanmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederek, bu zaferin, Anadolu topraklarında yaşanan işgalleri ve tarihimizin en zorlu savaşlarını sona erdiren bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ayrıca, 30 Ağustos’un tarihi gelişimini ve önemini de katılımcılara aktardı.

Tören kortej yürüyüşüyle sona erdi.