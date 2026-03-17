Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2025-2026 kültür sanat sezonu boyunca her Pazar günü çocukları ücretsiz şekilde tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi için birbirinden değerli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Adile Naşit Tiyatrosu'nda çocukları ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, 'Hacivat ve Karagöz', 'Ateş ve Su' ile 'Geppetto', 'Kutup Masalı', 'Gıt Gıt Gıdak Bir Kümes Müzikali', 'Kraliçe Maya Müzikali' ve 'Bir Kavanoz Macera', 'Kukla Gösterisi'nin ve Klementin Çocuk Tiyatrosu'nun ardından Anadolu Kahramanları oyununu sahneye taşıdı. Tarihimizde ve kültürümüzde yer edinen kahramanları tanıtmayı amaçlayan oyun büyük beğeni topladı. Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca her pazar günü Adile Naşit Tiyatrosu'nda farklı bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.

'KÜLTÜR SANATLA BÜYÜYORLAR'

Çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hem keyif alacağı hem de ufkunu geliştirecek etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor, algılarını güçlendiriyor. Bu yüzden Adile Naşit Tiyatrosu'nda her hafta farklı bir oyunu çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.