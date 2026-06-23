Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yabani ot temizliği çalışmalarıyla hem şehir estetiğini koruyor hem de halk sağlığını tehdit edebilecek zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor.

MANİSA (İGFA) - Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, daha temiz, düzenli ve estetik bir Manisa hedefiyle yabani ot temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Yunusemre ilçesinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Görüntü kirliliğine yol açan otlar tek tek temizlenirken, haşere ve zararlı canlıların oluşumu da engellenmiş oldu.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Müdürü Kerim Karataş, 'Sorumluluk alanımızda yer alan parklar, yeşil alanlar, yol güzergâhları ve kurumsal alanlarda ot temizliği mesaimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, her türlü talep ve ihbarlarını 153 Çözüm Merkezi veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaştırabilir. Gelen tüm bildirimler ekiplerimizce hızla değerlendirilerek yerinde incelenmekte ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır.' dedi.