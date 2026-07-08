Akademisyen Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, atığa dönüşen tarımsal ürünleri katma değerli hammaddelere dönüştürmek amacıyla Ecohub Kimya ve Biyoteknoloji'yi kurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de girişim ekosistemi, parlak fikirlerle ekonomiye değer yaratan çalışmalar üretiyor.

Ecohub Kimya ve Biyoteknoloji kurucusu Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor; kaynak verimliliği, planlama gibi salt işletme alanına özgü akademik bilgiyi yaratıcı bir fikirle birleştirerek, tarım ekosistemine değer katan bir işe imza attı.

Meyve ağaçlarında atığa dönüşen olgunlaşmamış meyvelerin ve lif bakımından zengin tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapan Zor, bu ürünleri hammaddeye dönüştürmeyi başardı. 'Zengin içerikli potansiyel hammaddeyi çöpe attığımızı gördüğümde ürünlerin dönüştürülmesini sağlayacak bir projeyi hayata geçirme kararı aldım' ifadesini kullandı.

Nestlé Kahvaltılık Gevrekler'in ve Migros'un tarım ve gıda alanında kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Tam Tahıl Tam Destek' projesinde üçüncü olarak hibe desteği kazandığını anlatan Zor, girişimini güçlendirdiğini belirtti. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin her geçen gün büyüdüğünü belirten Ümmügülsüm Zor, yeni programlar ve projelerin girişimciliği desteklediğini ifade ederek, 'Başvurduğum ve hibe desteği elde ettiğim Tam Tahıl Tam Destek projesiyle de aynı zamanda görünürlük ve mentorluk alanında kazanımlar sağladım. Ayrıca fikir maratonu ve mentorluk süreci sayesinde işimizi farklı açılardan değerlendirme ve ölçeklenebilirliğimizi güçlendirme fırsatı yakaladık. Daha ötesinde aynı değer zincirinde faaliyet gösteren diğer girişimlerle tanışıp ileriye dönük çok güzel iş birliği modelleri kurma imkânımız oldu. Aynı değer zincirindeki fikirleri bir araya getiren ve bir odak noktası sunan bu projede; farklı paydaşlarla temas etme, iş modelimizi daha net ifade etme ve değer önerimizi dış gözle test etme imkânı da bulduk' diye konuştu.