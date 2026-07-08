Türkiye'nin yerli uzay teknolojilerindeki önemli projeleri arasında yer alan İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları, NATO Savunma Sanayii Forumu'nda gündeme geldi. Projelerle Türkiye'nin uzay tabanlı yer gözlem kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu projeleri İMECE-2 ve İMECE-3, NATO Savunma Sanayii Forumu'nda ele alındı.

TÜBİTAK Uzay tarafından yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Šekerinska'nın forumda NATO müttefikleri arasında hayata geçirilmesi planlanan yüksek bütçeli savunma sanayii projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Türkiye'nin yeni nesil uydu projelerine atıfta bulunduğu belirtildi.

Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi (TUGEP) kapsamında geliştirilen İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları, mevcut İMECE uydusuyla birlikte görev yapacak şekilde tasarlanıyor. TSTAR-L uydu platformu üzerinde geliştirilen yeni nesil uydularla, takım uydu mimarisinin oluşturulması ve daha geniş alanların daha kısa sürede görüntülenmesi hedefleniyor.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte yeniden ziyaret sürelerinin azaltılması ve Türkiye'nin uzay tabanlı yer gözlem kabiliyetlerinin önemli ölçüde geliştirilmesi amaçlanıyor.

İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri, Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusu İMECE ile elde edilen bilgi birikimi ve mühendislik tecrübesi üzerine inşa ediliyor. Projelerde uydu platformu, elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, yıldız izler, tepki tekeri ve güç yönetimi gibi kritik alt sistemlerde geliştirilen yerli teknolojilerin yeni nesil uydulara aktarılması planlanıyor.

TÜBİTAK Uzay, İMECE programıyla kazanılan teknolojik altyapının yeni projelerle daha da geliştirilerek Türkiye'nin yer gözlem uyduları alanındaki teknoloji ekosistemini güçlendireceğini belirtti.