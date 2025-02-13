Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 40 yıldır eski radyo, televizyon ve gramofonlara yeniden hayat vererek tozlu raflardan inmelerini sağlayan koleksiyoner Ahmet Ali Şağın’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'da Yeşil Caddesi’ndeki atölyesinde 40 yıldır eski radyo ve gramofonları tamir edip çalışır hale getiren son usta 'Nostalji Doktoru' olarak tanınan Ahmet Ali Şağın’ın (63) misafiri oldu.

Şağın ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, atölyede bulunan radyo, gramofon ve müzik dolaplarını inceledi.

1930’lu yıllardan kalma radyoların bulunduğu atölyenin hatıraların yeniden canlandığı bir mekân olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, “Bursa’mızın değerlerinden Ahmet Ali Şağın’ı ziyaret ettik. Hemşehrilerimizin de bu nostaljiyi yaşamaları için kentimizde güzel bir sergi hazırlığı içerisine giriyoruz. 'Zaman Tüneli' adını verdiği küçük atölyesinde bizleri misafir eden Ahmet Ali Şağın’a teşekkür ediyorum” dedi.