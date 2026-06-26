Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Gülhanım Karasu İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

BURSA(İGFA) - Çocukların ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirten Başkan Yılmaz; 'Gönlümüzde çocuklarımızın yeri apayrı. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri azim ve çalışmadan dolayı tebrik ediyorum.

Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı tatilde de unutmadık. Çocuklarımızın eğlenceli ve dolu dolu bir tatil geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık.

Yaz boyunca; spor okullarımızda on binlerce çocuğumuza spor imkânı sunacağız. Sokak oyunları festivalimiz, tiyatrolarımız, şenliklerimizle tatil süresince çocuklarımızla birlikte olacağız. Karne sevinci yaşayan tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum' dedi.