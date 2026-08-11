Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 8'inci sırada tamamlayarak başarılı bir grafik çizen Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı.

BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Eker, 2026-2027 sezonu öncesi ilk antrenmanını Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yaptı. Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir performans ortaya koyan Bursa temsilcisinin ilk çalışmasını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da takip ederek takıma destek verdi.

Oyuncular ve teknik ekibe yeni sezonda başarılar dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yönetimi ile sporcular arasındaki uyumun sahaya doğrudan yansıyacağını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, 'Kulüp yöneticilerimiz ve oyuncularımızla bütünleşme sağlarsak iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Hepinize çok güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun birlikteyiz. Birbirlerimizin eksiklerini kapatacak, dayanışarak yine birlikte yürüyeceğiz' dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ SPORCU YETİŞTİRMEK'

Bir belediye takımı olarak önceliklerinin sporcu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bir belediye takımının ana amacı; sporcular yetiştirip onların önemli roller almasını sağlamaktır. Başarı ve derece elbette önemli ama hepsinden önemlisi iyi bir ekip olmak. Bizim arzumuz; gençlerimizi bu sporun içinde tutmak, onları yetiştirmek ve daha yukarılara taşımak. Fair-play içinde yürüyen, centilmenliği hiçbir zaman elden bırakmayan güzel bir takım olmanızı istiyoruz.'

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ise kadronun geçen sezondan devam eden oyuncular, altyapıdan yükselen sporcular ve yeni transferlerden oluşacağını belirtti. Takımın geçen sezon başarılı bir performans gösterdiğini vurgulayan Or, 'İyi işler yaptık, güzel bir ekip olduk. Ekibimizi güçlendirecek çalışmalarımız sürüyor' diye konuştu.

Kulübün köklü bir geleneği olduğunu hatırlatan Or, 'Biz Nilüfer'iz. Yıllardan beri devam eden bir ekolümüz var, siz de bu ekolü başarıyla temsil ettiniz. Altyapıdan gelen genç arkadaşlarla uyum sağlanırsa müthiş bir ekip olacağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Takımın başantrenörü Gökhan Durmaz da, 'Yeni sezon hazırlıklarımıza yüksek bir enerji ve motivasyonla başladık. Altyapımızdan gelen gençlerimiz ile kadromuza yeni katılan isimleri en iyi şekilde harmanlayarak mücadele gücü yüksek, izleyenlere keyif veren bir takım oluşturmak istiyoruz' dedi.