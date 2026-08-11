Polonya'da düzenlenen Dünya Master Oryantiring Şampiyonası'nda Jandarma Gücü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. J.Asb.Bçvş. Ahmet Kaçmaz M40 kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, J.Asb.Üçvş. Ercan Dudak da M35B kategorisini birinci tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Polonya'nın Rzeszów kentinde 42 ülkeden 2 bin 624 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Master Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Jandarma Gücü sporcuları kürsüye damga vurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımına göre, M40 kategorisinde mücadele eden J.Asb.Bçvş. Ahmet Kaçmaz, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer Jandarma Gücü sporcusu J.Asb.Üçvş. Ercan Dudak ise M35B kategorisinde müsabakayı ilk sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Jandarma Genel Komutanlığı, dünya şampiyonasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.