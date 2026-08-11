Kütahya'da spor altyapısını güçlendirecek Kütahya Spor Akademisi Vakfı Tesisleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yeni tesislerin özellikle çocuklar ve gençlerin sporla daha güçlü bağ kurmasına katkı sağlayacağını belirtti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Spor Akademisi Vakfı Tesisleri için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iş insanı Nafi Güral ve ailesi, il protokolü, spor camiasının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda sporun çocuk ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekildi. Yeni tesislerin gençlerin disiplin, takım ruhu ve aidiyet duygusu kazanmasına katkı sunmasının yanı sıra Kütahya'daki spor faaliyetlerine uzun yıllar hizmet etmesi hedeflendiği ifade edildi.

'KÜTAHYASPOR'UN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, gençlere yönelik yatırımların kentin geleceğine yapılan önemli yatırımlar olduğunu söyledi. Kütahyaspor'un geleceğine katkı sağlayacak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kahveci, tesislerin kente kazandırılmasında emeği bulunan Nafi Güral ve Güral ailesine teşekkür etti. Başkan Kahveci, yeni tesislerin Kütahya'ya, Kütahyaspor'a ve spor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Temel atma töreni, protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen temel atma programıyla sona erdi.