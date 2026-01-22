Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların motivasyonunu artırarak vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla kurum içi sosyal ve sportif faaliyetlerini sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak, ekipler arasındaki iletişim ve güven duygusunu güçlendirmek amacıyla sosyal faaliyetlerine de devam ediyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde tüm çalışanların katılımıyla 'Bowling Turnuvası' düzenliyor.

Toplam 710 personelin mücadele edeceği turnuvanın ilk karşılaşmalarında 82 kişi yarıştı. Büyük heyecana ve çekişmeli anlara sahne olan turnuva, 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek final müsabakalarının ardından sona erecek.