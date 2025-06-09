Bursa UNESCO Derneği, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde düzenlediği etkinlikte akademisyenler, öğrenciler ve üyeleri buluşturdu. Dr. Levent Sevik ve Dr. Elif Burcu Özkan’ın kitap imza günleriyle 'kültürel miras' konuşuldu.BURSA (İGFA) - Bursa UNESCO Derneği, kültürel mirası yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin ikinci ve en donanımlı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin bahçesinde geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen buluşmaya yaklaşık 70 üye, akademisyen ve üniversite öğrencisi katıldı.

Etkinlikte, dernek üyesi Dr. Levent Sevik, “Atilla” adlı kitabının imza gününü düzenledi.

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elif Burcu Özkan ise MS 1. yüzyılda yazılan dünyanın en eski yemek kitabı “Apicius” üzerine çalışmalarını paylaşarak, Eski Yunan ve Roma dönemlerinin yemek kültürünü anlattı ve kendi kitabının tanıtımını yaptı.

YAZ BOYU ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaz boyunca müze bahçesinde kültürel ve sanatsal söyleşilerin süreceğini duyurdu.

Başkan Özaslan, 28 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Bursa Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paydaşı olarak Kültür Yolu Festivali’nde atölye ve etkinliklerle yer alacağını belirtti.

Etkinlik, konuşmacılara sunulan teşekkür armağanlarıyla sona erdi.