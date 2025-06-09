İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, İBB ile iş birliği içinde yaz aylarında vektörle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı; 15 mahalle periyodik olarak ilaçlanırken, Ayamama ve Tavukçu derelerinde paletli araçlarla larva ve uçkunlara karşı etkin önlemler alınıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle vektör ve larvalarla mücadele çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hızlandırdı.

İlçenin 15 mahallesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünlerle haftalık periyotlarla ilaçlanıyor. Sivrisinek, karasinek, hamam böceği, pire, kene ve istilacı aedes sineğiyle mücadelede 6 İBB ekibi, bin 615 adreste 3 bin 263 kaynakta çalışma yürütüyor. Ayrıca, 2 bin 239 rögar kapağı kemirgenlere karşı ilaçlanıyor.

DERELERDE VE ARITMA TESİSLERİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Ayamama ve Tavukçu derelerinde vektör üremesini önlemek için paletli amfibik araçlarla haftada bir ilaçlama yapılıyor. Atomizer araçlarıyla desteklenen gece ve gündüz çalışmaları, larva ve uçkun mücadelesini güçlendiriyor. Ataköy İSKİ İleri Biyolojik Arıtma Tesisi de haftalık kontrollerle üreme kaynaklarına karşı korunuyor. Islah çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen bu faaliyetler, çevre ve halk sağlığını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: “SİVRİSİNEK ÜREME ALANLARINA DİKKAT”

Yetkililer, bidon, saksı, kuyu, çatı oluğu, eski lastik ve birikinti sular gibi sivrisinek üreme alanlarının temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlar, ilaçlama talepleri için 444 66 61 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayabilir.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ile Ayamama Deresi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Ovalıoğlu, “Vektörle mücadelede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Halk sağlığını korumak için İBB ile iş birliğimizi sürdürüyoruz” dedi.