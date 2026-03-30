Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Mudanya'daki Yerleşkesi'nde coşkuyla kutladı.

BURSA (İGFA) - BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünün hazırladığı BUÜ Mudanya Yerleşkesi Uygulama Salonu'ndaki programa Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Kültür, Sanat ve Turzim Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Emre Feza Soysal'ın da katıldığı programa öğretim üyeleri, öğrenciler ve tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Ali Sait Liman yaptığı konuşmada, gerek oyunun hazırlanmasındaki destekleri gerekse Sahne Sanatları Bölümünün bugüne kadarki akademik ve sanatsal çalışmalarına katkıları dolayısıyla Bursa Devlet Tiyatrosu, BBB Şehir Tiyatrosu, Nilüfer Kent Tiyatrosu, Mudanya Belediyesi ve BKSTV yetkililerine teşekkür ederek, Lisans 2 ve Lisans 3 öğrencilerinin sahneleyecekleri oyunların da ilerleyen günlerde seyirciyle buluşacağını belirtti.

Sahne tasarımcısı ve yönetmen Metin Deniz'in kaleme aldığı 2026 yılı '27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi'nin okunmasının ardından yönetmenliğini Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu Sözl. Öğr. Gör. Ali Bircan Teke'nin yaptığı ve Sahne Sanatları Bölümü Lisans 4 öğrencilerinin rol aldıkları William Shakespeare'in 'Hamlet' adlı oyunu sahnelendi.

Programın sonunda Dekan Prof. Ali Sait Liman, oyunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunarak oyunun yönetmeni Ali Bircan Teke'ye günün anısı olarak çiçek takdim etti.