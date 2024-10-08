Bursa'nın tarihi dokusunu yansıtan mekânlardan biri olan Tuzhan, şehrin en eski hanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Kozahan ve İpekhan kadar tanınmasa da Bursa'nın merkezinde yer alan ve geçmişin izlerini taşıyan Tuzhan son zamanlarda Bursalıların uğrak yeri oluyor.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 15. yüzyılda Osmanlı döneminin geleneksel mimari anlayışına uygun olarak ortada bir avlu ve çevresi 2 katlı revak biçiminde inşa edilen Tuzhan, 2007 yılında restore edilerek hizmete tekrar açıldı. İlk olarak tuz ticareti için kullanılan bu han, zamanla şehrin sosyal hayatının da önemli bir parçası haline geldi. Günümüzde ise hem tarih meraklılarını hem de yerel halkı ağırlayan bir mekân olarak hizmet vermeye devam ediyor.

İçerisinde yer alan kafe ve alışveriş noktalarıyla Tuzhan, Bursalılara keyifli bir dinlenme alanı sunuyor. Tuzhan’da bulunan küçük dükkânlarda el yapımı ürünlerden yerel lezzetlere kadar birçok şey vatandaşın ilgisini çekiyor.