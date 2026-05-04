İzmir'de Narlıdere Belediyesi, parkları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için oyun alanlarında kauçuk zeminleri yeniliyor.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Yeni zeminlerimiz, hem minik kardeşlerimizin güvenliğini ve oyun özgürlüğünü artıracak hem de darbe emici özelliğiyle yaralanma riskini en aza indirecek' diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, çocukların güvenle oynayabildiği parklar için oyun gruplarının yer aldığı alanların zeminlerini baştan aşağıya yeniliyor. Çocuk oyun alanlarında yaralanma riskini en aza indiren dökme kauçuk zemin uygulamasına geçen Narlıdere Belediyesi, çocukların parklardan daha güvenli ve konforlu bir şekilde faydalanmasını sağlıyor. Darbe emici özelliği sayesinde düşme ve çarpmalara karşı koruma sağlayan dökme kauçuk zeminler, aynı zamanda hijyenik ve dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Toz oluşturmayan ve dört mevsim kullanım imkânı sunan bu uygulama, parkların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, gerçekleştirilen boyama işlemleri ile de parklara estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Asım Bezirci Parkı, Atatürk Mahalle Muhtarlığı Parkı ve Bahriye Üçok Parkındaki yenileme çalışmaları tamamlayan ekipler, ihtiyaç sırasına göre mevcut parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

OYUNLAR DAHA KEYİFLİ OLACAK

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, zamanla yıpranan kauçuk zeminleri yenilemeye başladıklarını ifade ederek, 'Minik kardeşlerimizin özgürce koşup oynayabildiği, ailelerimizin de çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götürebildiği alanlar oluşturmak için oyun parklarımızın zeminlerini darbe emici, yaralanma riskini en aza indiren dökme kauçukla yeniliyoruz. Yeni zeminlerimiz, hem minik kardeşlerimizin güvenliğini ve oyun özgürlüğünü artıracak hem de darbe emici özelliğiyle yaralanma riskini en aza indirecek. Narlıdere'mizde adımlar daha güvenli, oyunlar çok daha keyifli olacak' diye konuştu.