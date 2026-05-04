Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yazıhan ilçesine bağlı Boyaca-Cendere Mahallesi'nde 2 bin 700 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yapılan çalışmalarda kullanım ömrünü tamamlayan eski altyapı modern sistemlerle yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Mahallede yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ali Çolak, çalışmaların mahalle sakinleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Çolak, 'Su sıkıntımız vardı, bu nedenle müracaat ettik. Sorunlarımız büyüktü ve bugüne kadar bu sorunları çözen olmamıştı. Bir mezramız daha oldu. Şimdiye kadar böyle bir hizmet gelmedi. Bu hizmetten dolayı emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÇEÇEN: 'ZEMİN YAPISI ARIZA TESPİTİNİ ZORLAŞTIRIYORDU'

Mahallede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: 'Kullanım ömrünü tamamlayan eski altyapı 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattıyla yenilendi. Mahallenin bulunduğu bölgedeki zemin toprak yapısı içme suyu arızalarının yüzeye çıkmasını engelliyordu. Bu durum su kayıp-kaçak oranlarını artırıyor ve arıza tespitini zorlaştırıyordu. Bu sorunların çözümü için teknik ekipler tarafından kapsamlı bir çalışma başlattık. Yaptığımız incelemeler sonucunda 2026 yılı içerisinde mahallemizin altyapı projelerini yeniledik ve 2 bin 700 metre içme suyu hattı çalışmalarını tamamladık. Bu sayede Boyaca-Cendere Mahallemizin altyapısını uzun yıllar kayıp ve kaçaklara mahal vermeyecek şekilde yeniledik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.' diye konuştu.