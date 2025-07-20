Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, coşkulu bir şekilde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Üniversitenin 15’nci yıldönümünün de kutlandığı törende, bine yakın öğrenci mezuniyet sevinci yaşayarak, diplomalarına kavuştu. Törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Mezuniyet, bizim için bir veda değil; yeni bir yol arkadaşlığının başlangıcıdır. Gelecek; sizin aklınızla, vicdanınızla ve iradenizle şekillenecek ve biz her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenen törene; Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, il protokolü, akademik odalar, iş dünyası ve STK temsilcileri ile aileler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bine yakın mezunun gurur ve heyecanını paylaştıklarını söyledi. Rektör Çağlar, “Bugün hepimiz gurur doluyuz. Çünkü bu başarı sadece bireysel bir çabanın değil, ortak bir hayalin sabırla ve sevgiyle inşa edilmiş karşılığıdır. Bugüne gelinmesinde her birimizin emeği var. Bugünü birlikte inşa ettik” dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR: MİSAFİR ÖĞRENCİLERİMİZ ZORLUKLARA RAĞMEN UMUDUN SESİ OLDU

BTÜ’nün 91 ülkeden öğrenci ağırladığını belirten Rektör Çağlar, bazı misafir öğrencilerin eğitim yolculuğunun büyük acılarla zorlaştığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, “Filistin’den gelen 35 öğrencimizin 2’si bugün mezun olurken, çoğunun aileleri İsrail soykırımı altında evsiz kaldı ve birinci derece yakınlarını kaybetti. Doğu Türkistanlı 2 öğrencimiz ise ailelerinin baskı ve zulüm altındaki yaşamlarını yüreklerinde taşıyor. Ukrayna’dan gelen 8 öğrencimiz de çatışmaların gölgesinde, sevdiklerinden haber alma umuduyla yaşamını sürdürüyor” dedi. Tüm bu zorluklara rağmen öğrencilerin yıl boyunca sergilediği cesur, vicdanlı ve onurlu duruşun umut verdiğini ifade eden Rektör Çağlar, “Öğrencilerimiz, savaşın ve soykırımın karşısında barışın ve insanlığın yanında yer aldı. Etkinlikleri ve yürüyüşleri, vicdanın ve insanlık onurunun birer sembolüydü. Diliyoruz ki barış bir an önce tüm dünyada hâkim olsun” diye konuştu.