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Aksöz’ün vefatı, gazetecilik ve spor yazarlığı camiasında yankı uyandırırken, sevenleri ve meslektaşları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Değerli meslek büyüğüm Engin Aksöz’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyesi spor yazarı Engin Aksöz, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 73 yaşındaki Aksöz'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu. BURSA (İGFA) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyesi ve tanınmış spor yazarı Engin Aksöz, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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