Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY), kuruluşunun 20. yılını coşkulu bir organizasyonla kutladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve eşi Nihal Şahin'in de katıldığı anlamlı etkinlikte 20. Yıl pastası kesilirken, yeni hedefler de belirlendi.BURSA (İGFA) - SİVİLAY'ın geleneksel YESGE toplantısı çerçevesinde düzenlenen gecede konuşan SİVİLAY Başkanı Okan Aras, derneğin kurulduğu günden bu yana Bursa’ya olan katkılarını ve kentlilik bilincini artırma hedeflerini anlattı. Bursa Sivilay'ın 30 Aralık 2004 tarihinde; Bursa’nın saygın iş insanı, sanayici, bilim insanı, doktor, avukat, gazeteci ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 53 kurucu üye ile yola çıktığını ifade eden Başkan Aras, "20 yıl boyunca, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişime katkı koymak için çalışmalar yaptık. Özellikle ‘Kente Katkı Ödülleri’ gibi anlamlı projelerle farkındalık yarattık ve düzenlediğimiz basın toplantıları ile Bursa’ya ait bilgi ve sorunları kamuoyuna aktardık. Katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, aramızdan ayrılan üyelerimizi saygıyla anıyoruz. Ortak akıl ile Bursa için daha yapılacak çok iş var,” dedi.

Gecede SİVİLAY kurucularından ve 26. Dönem CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, “Suriye’nin Tarihsel Süreci ve Geleceği” başlıklı bir sunum yaptı. Ortadoğu’nun tarihsel bağlamını, Suriye’nin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümlerini dile getirdiği konuşmasında İrgil, Mustafa Kemal Atatürk’ün Şam cephesinde görev yapmış bir komutan olarak bölgenin etnik, mezhepsel ve siyasi yapısını derinlemesine bildiğini ve tarih bilinciyle hareket ettiğini de vurguladı.

Suriye’nin tarih boyunca Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir coğrafya olduğunu belirten İrgil, "Suriye, stratejik önemi nedeniyle felç edilmek isteniyor. Bölgedeki ülkeler ya teslim oluyor ya da direniyor, fakat sonuç her zaman kaos. Suriye, sadece bir kriz mi, yoksa daha büyük bir tuzak mı? Yeni felaketlerin başlangıcı mı? Plan yapmak, öngörmek ve güvenmek imkânsız görünüyor; çok değişken, çok denge, çok oyun ve çok aktör var,” diye konuştu.

20. YIL PASTASI VE YENİ HEDEFLER

Sunumun ardından, SİVİLAY üyeleri gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gece, genç üyelerin 20. yıl pastasını kesmesiyle sona erdi. Bursa’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen SİVİLAY, 20. yılında da “Yaşadığım kent benim. Bu kent ve geleceği için söyleyecek sözüm var,” diyerek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.