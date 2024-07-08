İddiaya göre dün akşam saatlerinde Bursa Şehir Hastanesinde iki erkek bir kadın, farklı yerlerde bekleyerek vatandaşların önünü kesti ve para istedi.Esmanur Gülbahar / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Son zamanlarda vatandaşların duygularını sömüren şahıslar, hastane önlerinde daha fazla görülmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Şehir Hastanesinin önünde araçların önüne atlayan iki erkek bir kadın, durdurdukları kişilerden "Hastamız var, hemen başka bir hastaneye sevk etmemiz gerekiyor." ya da “Hastaneden çıktık, yolda kaldık, eve gidecek paramız yok.” diyerek para istiyor.

Hastaları olmadığı halde vatandaşların duygularını sömüren bu kişilere para vermek istemeyen ama "Nereye gidecekseniz ben götürebilirim." teklifi yapan vatandaşları ise tersliyorlar.

HASTANEYE GELEN VATANDAŞLAR SİTEM EDİYOR

Şehir Hastanesi önünde bu dilencileri fark eden bir vatandaş “Hastanede çaresiziz ve o anki durumumuzdan faydalanıyorlar. Hastane polisi, güvenliği nerede? Bu insanları görmüyorlar mı? Bu dilencilik değil, duygu sömürüsü adı altında soygundur.” dedi.

BURSA’DA ADIM BAŞI DİLENCİ

Geçtiğimiz günlerde Şevket Yılmaz Hastanesi kadın doğum acil servisinin önünde de aynı durumu yaşadığını iddia eden bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Acıtasyon yaparak, hastaneden eve dönmek için minibüs parası istiyorlar. Bundan önce de buraya gelirken metroda karşılaştım. Bursa’da adım başı dilenci görüyoruz. Artık zabıta ekipleri bu duruma bir el atsın.”