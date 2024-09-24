Bursa'da Osmangazi Belediyesi Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları’yla sanatseverlere müzik dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor. .BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin farklı yerlerdeki kültür merkezleri, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlara hizmet veriyor.

Türk Sanat Müziği’nin önemli bestekarlarının eserlerini geleneksel fasıl yorumuyla icra eden Hanende Salih Taşkın, Kanun’da Oğuz Irmak Keman’da Uğur Donak, Ud’da Kaan Ayhan, Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde verdiği Kürdîlihicazkâr meydan faslı konseriyle sanat severlerin kulağının pasını sildi.

Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Kürdîlihicazkâr meydan faslı konserinde Hanende Salih Taşkın tarafından, Kanaryam güzel kuşum, Pencereden kuş uçtu, Gurbet o kadar acı, Güzüm şen, hatıram şen gibi eserler seslendirdi. Konsere katılan sanatseverler icra edilen eserlere eşlik ederek keyifli zaman geçirdi.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Sanatçı Hanende Salih Taşkın’a gecenin anısına çiçek takdim etti.