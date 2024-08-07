BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Gündem Özel' programına bu hafta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın konuk oldu.

Osmangazi bölgesinin temel sorununun çarpık yapılaşma ve kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Aydın, "Bu yapıların yüzde 70 veya 80'inde deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılar var." dedi.

Bölgede acil olarak kentsel dönüşüm işlerine girmek istediklerini söyleyen Aydın, "Allah korusun bir deprem olsa, bu an da risk yaratabilecek çok fazla yapı var. Dolayısıyla biz de konuya ilişkin toplantılar gerçekleştirdik. Acil olarak dönüşüm işlerine girmek istiyoruz. Deprem Bursa'yı inşallah bir 30-40 yıl kadar daha bulmaz ama, buladabilir. Bu yüzden önlem almak önemli. Biz de hızlı bir şekilde bu konu üzerinde çalışıyoruz." açıklamarında bulundu.