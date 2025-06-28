Bursa Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından el emeğiyle üretilen anahtarlıklar, Osmangazili kadınlara hediye ediliyor.BURSA (İGFA) - Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek için Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından oluşturulan Kadınlardan Kadınlara Anahtarlık Atölyesi’ne katılan kadınlar, Osmangazi’de yaşayan hemcinslerine hediye edilmek üzere anahtarlık üretiliyor. Saatlerce emek harcanarak büyük bir sabır ve özveriyle üretilen el emeği anahtarlıklar, göz kamaştırıyor. Hafta sonları bir araya gelen Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri saatlerce çalışarak yüzlerce hediyelik anahtarlık ortaya çıkarttı.

Her anahtarlığın, kadınların birbirine uzattığı destek elini ve görünmeyen emeklerini simgelediğini ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, “Bir düğümle başlayan dayanışma, bir hediyeyle devam ediyor.

Bu atölyede ellerimizle hem kendimiz hem de ilçemizdeki diğer kadınlar için küçük ama anlamlı bir hediye hazırlıyoruz. Her bir düğüm, bir kadınla kurulan dayanışma bağına dönüşüyor Bu atölyede hem birlikte üretmenin keyfini yaşıyor, hem de ilçemizdeki bir başka kadına armağan edilecek anlamlı bir hediye hazırlıyoruz” dedi.

Anahtarlık üreten Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlar, “Bu anlamlı projenin içinde olmaktan çok mutluyuz. Burada hem kendimiz hem de hem de ilçemizdeki başka bir kadın için küçük ama anlamlı bir hediye hazırlıyoruz. Burada çalışırken yorulmuyor, aksine büyük keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.