Bursa Osmangazi ilçesini modern, güvenli ve nitelikli kreşlerle donatarak geleceğin teminatı çocuklara daha güçlü bir yarın hazırlamayı hedefleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ortaya koyduğu vizyonu kararlılıkla hayata geçiriyor.

BURSA (İGFA) - Eğitim ve sosyal belediyecilik alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Başkan Aydın, geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi inşaatını yerinde inceledi.

Geleceğe umutla bakan nesillerin yetişeceği kreşleri Osmangazi'ye kazandırmayı sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayata geçirdiği projelerle ilçede önemli bir dönüşüme imza atıyor.

Bu kapsamda Başkan Aydın, Kükürtlü Mahallesi'nde Şubat ayında temeli atılan ve inşaat çalışmaları hızla yükselen Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen binayı detaylı şekilde inceleyen Başkan Aydın'a ziyaret sırasında, projenin hayata geçirilmesine katkı sunan hayırsever iş insanları Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bozut da eşlik etti.

Kükürtlü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara önemli hizmetler sunacak olan merkezde; kreş, gündüz bakımevi, aile sağlığı merkezi, kültür merkezi ve sosyal donatı alanları bir arada bulunacak.

2026-2027 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan merkez, 600 metrekarelik alan üzerine 3 katlı olarak inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hızla devam eden olan tesiste, 80 öğrencinin eğitim göreceği 4 sınıfın yanı sıra aile sağlığı merkezi ve çeşitli sosyal donatı alanları yer alacak.

'SAĞLIK OCAĞI, KREŞ VE SOSYAL DONATI ALANLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLADIK'

Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Kükürtlü Mahallesi'nde yapımı devam eden Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Sağlık Ocağı ve Kültür Merkezi inşaatını bugün yerinde inceledik. Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Bu kıymetli projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan hayırsever ailemize gönülden teşekkür ediyorum. Kükürtlü Mahallemizde, hem çocuklarımıza hem de vatandaşlarımıza hizmet verecek olan sağlık ocağı, kreş ve sosyal donatı alanlarını tek çatı altında toplamış bulunuyoruz. İnşallah yaz aylarında açılışını gerçekleştirerek, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci kayıtlarımızı burada yapmayı planlıyoruz. Bu merkezin yapımında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, projemizin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.'