Bursa'nın kalbi Osmangazi, yaz aylarını kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri', Haziran ayından Ağustos sonuna kadar ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilecek programlarla binlerce vatandaşı bir araya getirecek.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın öncülüğünde hayata geçirilen organizasyon, kültür ve sanatı mahalle yaşamının merkezine taşımayı hedeflerken, komşuluk ilişkilerini güçlendirerek yaz akşamlarını sosyal bir buluşma atmosferine dönüştürecek. Atölyelerden oyun parkurlarına, konserlerden açık hava film gösterimlerine uzanan geniş içerikli program, her yaştan vatandaşa yaz boyunca keyifli anlar yaşatacak.

Şenliklerin ilk durağı 26 Haziran'da Selamet Mahallesi olacak. Program kapsamında İstiklal, Ovaakça, Adalet, Güneştepe, Demirtaşpaşa, Elmasbahçeler, Sakarya, Hacıilyas, Ulu, Soğanlı, Alemdar, Kiremitçi, Doğanbey ve Tayakadın mahallelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ağustos ayında da Sırameşeler, Yenikaraman, Gülbahçe, Altıparmak, Çırpan, Selimiye, İntizam, Hocahasan, Aktarhüssam, Alipaşa, Dikkaldırım, Muradiye, Kocanaip, Yahşibey, Hamzabey, Alacamescit, Hocaalizade, Kayhan, Yenibağlar ve Yeşilova mahalleleri yaz şenliklerinin coşkusuna ev sahipliği yapacak.

Yaz akşamlarına renk katacak açık hava film gösterimleri ise farklı mahallelerde kurulacak dev ekranlarla vatandaşlarla buluşacak. Haziran ve Temmuz aylarında Bağlarbaşı, Maksem, Mehmet Akif, Küçükbalıklı, Osmangazi, Demirkapı, Pınarbaşı, Alacahırka, Alaaddin, Başaran, Gaziakdemir, Cirişhane, Hüdavendigar, Dobruca, Nalbantoğlu, İbrahimpaşa, Tahtakale, Orhanbey, Panayır, Yenikent, Koğukçınar, Bahar, Küplüpınar, Tuna, Santral Garaj, Namık Kemal, Atıcılar, Zafer ve Mollagürani mahalle sakinleriyle gerçekleştirilecek gösterimler; Ağustos ayında Veysel Karani, Emek, Mollafenari, İvazpaşa, Alipaşa, Demirtaş, Çiftehavuzlar, Fatih, Kırcaali, Kuruçeşme, Kemerçeşme, Altınova ve Geçit mahalleleri ile devam edecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri'ne vatandaşlar davet edilirken, organizasyonun yaz aylarının en yoğun katılımlı sosyal ve kültürel etkinlikleri arasında yer alması bekleniyor.