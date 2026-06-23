Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın doğumunun 125'inci yılı ve 'Beş Şehir' eserinin kitaplaşmasının 80'inci yılı dolayısıyla 'Sükûttan Sese, Marifetten İltifata: Osmangazi Tanpınarca Konuşuyor' etkinliğine imza attı.

BURSA (İGFA) - Orhan Camii ile Ulu Cami arasında gerçekleştirilen lansmana Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Hayat Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Tombaş Vakfı Başkanı Ali Tombaş, Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Aydemir, Dijital Bilet Projesi Comio Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şehirleri Kent Kültürü Derneği Başkanı ve Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TANPINARNAME (Vefa Yolu) projesinin ilk adımı olarak hayata geçirilen etkinlik, Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Erkan Aydın, Bursa'nın kültürel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da Zaman ile Beş Şehir eserleriyle anlattığı Bursa'nın ruhunu ve yüzyıllardır yaşayan bu tarihi mirası, atölyelerimiz aracılığıyla önce 125 çocuğumuza, ardından sosyal medya ve kent konseyleri aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Edebiyat sevgisini, insanların yaşadıklarını yeni nesillere aktarabilme becerisini, o hisleri ve duyguları bu proje kapsamında gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız. Çocuğun, gencin, kadının, yaşlının olduğu her alanda bütün imkanlarımızı seferber edip Osmangazili yurttaşlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz. Her birinin hayat için, insan için öneminin farkındayız. Sanat da lazım, kültür de lazım, spor da lazım, aşk, iş her şey lazım. Bir insan olmanın, insan olarak yaşamanın gereksinimlerini imkanlarımız dahilinde buradaki yurttaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu projede emeği geçen Kent Konseyimize, paydaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.'

'TANPINAR'IN İZİNİ SÜREREK ŞEHİRLERİN RUHUNA DOKUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şehirleri Kent Kültürü Derneği Başkanı ve Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar ise, 'Yazar Alberto Manguel, binlerce kilometre uzaktan gelerek Tanpınar'ın İzinde Beş Şehir'i gezer. Biz de Tanpınarname atölyelerimizle bu hafızayı yeniden inşa ediyor; Tanpınar'ın izini sürerek şehirlerin ruhuna dokunmayı amaçlıyoruz. Atölyelerimizin işleyişi, tıpkı bir Tanpınar romanı gibi katmanlı ve derindir. Beş Şehir'in Bursa bölümünün okunmasıyla başlayan süreç, ardından o metinlerde adı geçen mekanların bizzat gezilmesiyle devam edecektir. Doğumunun 125. yılında 125 öğrenciyle başlayan bu süreçte öğrencilerimiz, gördüklerini ve hissettiklerini yazıya ve fotoğrafa dökecek; böylece Tanpınarca konuşma ürünleri ortaya çıkacaktır. Bu, sadece bir okuma etkinliği değil; aynı zamanda bir anlama, yorumlama ve yeniden üretme sanatına imza atılmasıdır. Nihai hedefimiz bu ruhu Bursa'dan alarak Türkiye'nin dört bir yanına taşımak, Türkiye Kent Konseyleri Birliği iş birliğiyle 81 ilde bu atölyeleri açarak Tanpınarname'yi bir Türkiye projesine dönüştürmektir' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, katılımcılara günün anısına dijital bilet takdim etti. Öte yandan Başkan Aydın, program sonunda katılımcılar ile vatandaşlara simit ikramında bulundu.

Bursa'nın kültürel hafızasını yaşatmayı amaçlayan TANPINARNAME Projesi kapsamında gençler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinden hareketle şehrin tarihi ve kültürel değerlerini keşfedecek. Proje kapsamında oluşturulan Vefa Yolu platformu üzerinden vatandaşlar da www.vefayolu.com adresinden dijital bilet oluşturarak çalışmaya destek verebilecek.