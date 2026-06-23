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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın 365 günü sahada görev yapan ekipleriyle çevre ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Manavgat'ta yürüttüğü çalışmalar kapsamında Side Antik Kenti ve turizm alanlarında da ilaçlama gerçekleştiriyor.

Antalya merkezin yanı sıra ilçelerde de dere yatakları, sulak alanlar, yağmur suyu kanalları, rögarlar, fosseptikler ve diğer riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlanıyor.

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Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çalışmalar yoğunlaştırılırken, halk sağlığının korunması ve vatandaşların yaşam konforunun artırılması hedefleniyor.

Bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, vektörlerin üreme alanları düzenli olarak ilaçlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, 1700 personelle 19 ilçede vektörle mücadele çalışmalarını yıl boyunca kesintisiz olarak yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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