Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve şehir protokolü ile birlikte Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programında şehitleri dualarla andı; birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende şehitlik anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, törenin ardından şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Anma programı kapsamında Kartal Şehitliği'nin ardından Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni de ziyaret eden heyet, burada da şehitleri tek tek anarak kabirlerine karanfil bıraktı. Günün devamında gaziler ve şehit ailelerine yönelik dernek ziyaretleri gerçekleştirilirken, Büyükkılıç, toplumun ortak hafızasında önemli bir yer tutan gazilik ve şehitlik kavramlarının taşıdığı değere dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, '18 Mart, sadece bir zaferin yıl dönümü değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz direnişin simgesidir. Çanakkale Zaferi, inancın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir' dedi.

Büyükkılıç, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, 'Vatan uğruna fedakârlığın nişanesi olan gazilerimizle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ettik. Bu toprakları bizlere emanet eden kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun' ifadelerini kullandı.