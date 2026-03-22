MÜSİAD Bursa Şubesi geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Alparslan Şenocak, Ramazan'da Zimem Defteri ile ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde rol alacağına inandıklarını belirtti. Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Gazze ve Doğu Türkistan'a dikkat çekti, savunma sanayisinin önemini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, geleneksel bayramlaşma programını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt'un yanı sıra MÜSİAD Bursa'nın önceki dönem başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve dernek üyeleri katıldı.

'RASYONEL POLİTİKALARLA GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Ramazan ayında Zimem Defteri geleneğiyle mahalle bakkalları ve eczanelerdeki borçları sessizce kapatarak ihtiyaç sahiplerinin yükünü hafiflettiklerini belirtti. Dünyadaki ve ekonomideki güncel gelişmelere de dikkat çeken Başkan Şenocak, 'Küresel dengelerin hızla değiştiği, etrafımızın adeta bir ateş çemberine döndüğü bu zorlu dönemde, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde oyun kurucu rolüyle tam merkeze yerleşeceğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla, devletimizin uyguladığı rasyonel ekonomik politikalara sonuna kadar güveniyor; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotamızdan sapmadan geleceği inşa eden bir yapı olma gayretiyle çalışıyoruz. Diğer yandan başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere, insanlık dışı şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren tüm kardeşlerimizin acısını derinden hissediyoruz. Dünyanın gözü önünde mazlumlara zulmedenleri şiddetle kınıyor; dünyada barış ve adaletin en kısa sürede hâkim olmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZLIĞINIZ YOKSA, EKONOMİNİZİN İYİ OLMASININ KIYMETİ YOKTUR'

Programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise Orta Doğu'da artan gerilime, İsrail'in saldırılarına ve Türkiye'nin caydırıcı gücünün stratejik önemine değindi. Savunma sanayisindeki millî kazanımların ve enerjideki bağımsızlık hamlelerinin Türkiye'yi küresel krizlerden koruduğunu vurgulayan Özen 'İsrail'in saldırıları ve Gazze'de yaşanan soykırım karşısında, dünyada hiçbir uluslararası değerin, evrensel kuralın ve insan hakkının kalmadığını; yalnızca güçlünün kurallarının geçerli olduğunu görüyoruz. Biz millet olarak her zaman mazlumun yanındayız. Etrafımızda bu kadar ateş varken, bizler ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşıyorsak, bu atılan stratejik adımların sonucudur. Savunma sanayisinde güçlü olmak sadece saldırı için değil, caydırıcılık açısından da hayati önem taşır. Bağımsızlığınız yoksa, ekonominizin iyi olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bütün ümmetin umudu olan Türkiye, bu coğrafyada dik durmaya devam edecektir.' dedi.

'KENDİ KODLARIMIZA, TÜRK-İSLAM ANLAYIŞINA DÖNMELİYİZ'

Batı'nın sözde medeniyet anlayışının çöktüğünü belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise sivil toplumun sahadaki gücüne ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek 'Batı'nın insan hakları ve özgürlük gibi değerlerinin, günümüz dünyasında yaşanan musibetler karşısında iflas ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada bize düşen; kendi kodlarımıza, Türk-İslam anlayışına dönmek ve sivil toplum eliyle yürüttüğümüz Zimem Defteri gibi iyilik hareketlerini büyütmektir. Yaşadığımız tüm bu küresel zorlukların, birlik ve beraberliğimiz sayesinde yarının güzelliklerine ve hayırlarına işaret ettiğine yürekten inanıyorum.' diye konuştu.

Program, katılımcıların iyi dileklerini paylaştığı mesajların ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.