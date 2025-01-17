Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nde eğitim gören çocukların karne heyecanına ortak oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin çağdaş ve nitelikli bir eğitim alarak, geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirilmesi amacıyla hizmete açtığı Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nde eğitim gören 52 çocuk, karne heyecanını yaşadı.

Eğitim hayatlarına Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nde başlayan ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan çocuklar için karne töreni düzenlendi. Kendileri için özel tasarlanmış karneleri alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, minik öğrencilerin karne törenine katılarak, mutluluklarını paylaştı. Başkan Aydın, yarıyıl tatiline giren ve karne alan öğrencileri tebrik etti.

Karne törenine katılarak, çocukları ve velileri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Osmangazi Başkanı Erkan Aydın, “Bütün öğrencilerimize güzel bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum. Tatilde dinlenip eğlensinler ki yeni döneme daha dinç bir şekilde başlasınlar. Öğrencilerimizin yanı sıra bütün öğretmenlerimize de güzel bir tatil diliyorum. Osmangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın tatillerini eğitici, öğretici ve eğlendirici etkinliklerle geçirmeleri adına Yarıyıl Şenliği programı ve birçok atölye çalışması hazırladık. Çocuklarımız ve velileri, bu etkinliklerin gün ve saatlerini belediyemize ait sosyal medya hesaplarından takip ederek katılım sağlayabilirler” dedi.