Kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi, kent estetiğini bozan ve plansız gelişime neden olan ruhsatsız yapılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen rutin denetimlerde son olarak Hamitler Mahallesi Ağaçlık Sokak'ta ruhsatsız olarak depo inşa edildiği belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda ilgili yapının imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine gerekli idari işlemler başlatıldı. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İş makinelerinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmada, tek katlı kaçak depo kontrollü bir şekilde yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Yıkım sırasında çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulandı.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve sağlıklı kentleşmeyi sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların imar mevzuatına uygun hareket etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.