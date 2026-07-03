İstanbul Maltepe Belediyesi, AFAD koordinasyonunda yürüttüğü 'Köpekli Arama Kurtarma Eğitimleri' ile olası afetlerde görev alacak patili kahramanları ve eğitmenlerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından AFAD koordinasyonunda sürdürülen 'Köpekli Arama Kurtarma Eğitimleri' aralıksız devam ediyor.

Olası deprem, enkaz ve kayıp vakalarında görev alacak arama kurtarma köpekleri ile eğitmenleri, gerçek afet koşullarını yansıtan parkurlarda kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

Yaklaşık bir yıl süren program kapsamında köpekler; temel itaat, sosyalleşme, engel parkuru, denge çalışmaları, tünel geçişleri, açık alan ve enkaz arama eğitimleri alırken, eğitmenler de afet anında köpekleriyle koordineli çalışabilmeleri için uygulamalı eğitimlere katılıyor.

AMAÇ EN HIZLI VE EN DOĞRU MÜDAHALE

Maltepe Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Koordinatörü Gökhan Tükek, köpekli arama kurtarma ekiplerinin afetlerde zamana karşı verilen mücadelede kritik bir rol üstlendiğini belirterek, 'Arama kurtarma köpekleri, enkaz altında ya da ulaşılması güç alanlarda insanın ulaşamayacağı noktalara kısa sürede erişebiliyor.

Bu nedenle hem köpeklerimizin hem de eğitmenlerimizin uzun soluklu ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçmesi büyük önem taşıyor. Amacımız, olası afetlerde en hızlı ve en doğru şekilde müdahale edebilecek ekipleri yetiştirmek' dedi.

GERÇEK AFET SENARYOLARINA UYGUN EĞİTİMLER

Maltepe Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nde görevli Köpekli Arama Kurtarma Eğitmeni Emre Volkan Uzun tarafından verilen eğitimlerde farklı engellerden oluşan parkurlarda çalışan köpekler, koku alma yeteneklerini kullanarak enkaz altında ya da ulaşılması güç noktalarda bulunan kişileri tespit etmeye yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor.

Gerçek afet senaryolarına göre hazırlanan eğitimlerde köpeklerin fiziksel dayanıklılıkları, çeviklikleri, stres altında doğru tepki verebilmeleri ve farklı zeminlere uyum sağlayabilmeleri hedefleniyor.

VATANDAŞLAR DA EĞİTİMİ İZLEYEBİLİYOR

Vatandaşları eğitimleri yerinde izlemeye davet eden Tükek, 'Yaklaşık 1 yıl süren eğitim programında; uygun özelliklere sahip köpeklerin seçimi, temel itaat ve sosyalleşme eğitimi, enkaz ve açık alan arama çalışmaları ile gerçek afet senaryolarına yönelik ileri seviye uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Afetlere hazırlık yalnızca arama kurtarma ekiplerinin değil, toplumun tamamının sorumluluğudur. Eğitimlerimizi ziyaret eden vatandaşlarımız hem patili kahramanlarımızın özverili çalışmalarını yakından görebiliyor hem de afet gönüllülüğü konusunda bilgi sahibi olabiliyor. Herkesi Perşembe ve Cuma günleri eğitim alanımıza bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.