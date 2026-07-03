Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki ilçelerde düzenlediği 'Sinema Günleri' ve 'Çocuk Şenliği' ilçelerde yaz akşamlarına renk katıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla merkezde olduğu gibi ilçelerde de vatandaşların sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılmalarını önemsediklerini dile getirerek yıl boyunca farklı etkinlikleri ilçelerde yaşayan vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

'ÇOCUKLARIMIZ AİLELERİYLE BİRLİKTE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİYOR'

Başkan Altay, 'Bu anlayışla merkez dışındaki ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin de kültürel etkinliklere kolaylıkla ulaşabilmesi için düzenlediğimiz 'Sinema Günleri' programlarımız büyük bir coşkuyla sürüyor. Etkinliğimizi son olarak Hadimli hemşehrilerimizle buluşturduk. Yaz akşamlarında ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli bir ortamda vakit geçirmesine imkân sağlayan organizasyonumuzun ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle yavrularımız için farklı bir deneyim sunan açık hava sineması ve öncesinde düzenlediğimiz 'Çocuk Şenliği' çocuklarımızın aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlıyor. Etkinliğe katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Programa katılan Hadim Kaymakamı Ali Emre Deniz, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner ve AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar da Başkan Altay'a teşekkürlerini iletirken Hadimliler de keyifli bir akşam geçirdiklerini belirterek, organizasyonla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

ÇOCUKLAR 'ÇOCUK ŞENLİĞİ' İLE DOYASIYA EĞLENİYOR

Sinema gösterimi öncesinde; animasyon ekibi, sihirbaz gösterisi, jonglör gösterisi, tahta bacak ve çeşitli oyun gruplarının yer aldığı 'Çocuk Şenliği' de ilçelerde renkli görüntülere sahne oluyor. Çocuk Şenliği ile doyasıya eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

BÜYÜKŞEHİR SİNEMA TIRI'NIN PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

15 Temmuz gecesini anlatan Son Sefer filmini Konyalılarla buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Sinema TIR'ı; 3 Temmuz Cuma günü Bozkır'ın Dereiçi ve Hisarlık mahallelerinde; 4 Temmuz Cumartesi günü Güneysınır'da ve Çumra Alibeyhöyüğü Mahallesi'nde, 5 Temmuz Pazar günü yine Çumra'nın İçeri Çumra ve Karkın mahallelerinde, 6 Temmuz Pazartesi günü de Akören'de vatandaşlarla buluşacak.