Ankara'da Keçiören Belediyesi, Kuzey Kafkasya'nın zengin kültürel mirasını Türk halkıyla buluşturan Kültür ve Sanat Festivali Sergisine ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Öz ve Yönetim Yardımcısı Asiyet Öz, Birleşik Kafkas Dernekler Federasyonu Başkanı Fatin Dağçınar, Dağıstan Televizyonlar Başkanı Luiza Alihanova, Dağıstan Halk Meclisi Milletvekili Uzlipat Gasanova, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Yevgeny Bahirevsyki, AK Parti Keçiören İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasında kültürel mirasa sahip çıkmanın ve kültürel ilişkileri geliştirmenin önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, 'Kardeş toplulukların değerlerini yaşatan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Festivalin proje yöneticilerinden Asiyet Öz ise, 'Kuzey Kafkasya'nın kültürüyle Türkiye'yi tanıştırmak bizler için onur verici' ifadelerini kullandı.

Sergide yakma resim tekniğiyle hazırlanan masa süsleri ve tablolar, yöresel kıyafetler, 200 yılı aşkın geçmişe sahip el işlemesi kemerler, at eğer takımları, kama, kılıç, kalpak, ahşap oyma eserler, halk çalgısı dombra, ebru, seramik, altın ve gümüş sırma işlemeleri, deri işçiliğiyle hazırlanan çanta ve çeşitli eşyalar ile geleneksel el sanatlarının seçkin örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

SERGİ ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Program kapsamında Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu sergide yer alan stantları tek tek gezerek sanatçılarla sohbet edip, eserler hakkında bilgi alarak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunan katılımcıları tebrik etti.

Programın sonunda İmam Şamil Vakfı temsilcisi tarafından Dr. Atila Zorlu'ya, İmam Şamil'in doğum yıl dönümü anısına teşekkür belgesi ile İmam Şamil portresinin yer aldığı özel bir rozet takdim edildi. Sergi, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturarak Türkiye ile Kuzey Kafkasya arasındaki dostluk ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunarken, ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.