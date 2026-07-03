Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, paydaşlarıyla bir araya gelerek aile içi iletişimi mutfakta birleştiren 'Hayatın Tuzu Biberi' projesi için imzaları attı. İmza töreninde projenin hem kültürel hem de toplumsal boyutu vurgulandı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törenle, 'Hayatın Tuzu Biberi' projesinin protokolü imzalandı. İmza törenine; İl Müdürü Murat Karaaslan, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak ve Özeller Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Özel katıldı.

Mutfak, Aile İçi İletişimin Merkezi Olacak

6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında uygulanacak proje kapsamında, İl Müdürlüğü bünyesindeki 6 personel ve eşi, 5 gün sürecek 28 saatlik yoğun bir mutfak eğitimine alınacak. Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi mutfaklarında gerçekleşecek eğitimlerde, çiftler hem geleneksel Mardin lezzetlerini öğrenecek hem de takım ruhuyla yarışacak.

Protokol Töreninde 'Birlik' Mesajı

İmza töreninde konuşan Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaaslan, 'Bu proje ile personelimizin iş hayatı ile birlikte, aile yaşantısına da dokunmak istedik. Aile içi iletişimi ekranlardan uzaklaştırıp, mutfağın o sıcak ve paylaşımcı atmosferine taşımayı hedefliyoruz. Amacımız, sağlıklı beslenme bilinciyle aile bağlarını daha da perçinlemektir' dedi.

MAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak ise 'Üniversite olarak şehrimizin kültürel mirasını bilimsel ve pratik eğitimle birleştiriyoruz. Genç kuşaklara geleneksel yemek kültürümüzü aktarırken, çiftlerimize profesyonel mutfak disiplini içerisinde birlikte başarma duygusunu aşılayacağız. Bu iş birliği, üniversite-kamu dayanışmasının en lezzetli örneğidir' açıklamasında bulundu.

Özeller Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Özel ise 'Yerel bir üretici ve işletmeci olarak, Mardin'in sosyal dokusunu güçlendiren bu tip projelerin iştirakçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Özeller Firması olarak, eğitimlerden malzeme desteğine kadar her aşamada bu güzel yolculuğun yanında olacağız'ifadelerini kullandı.

Yarışma ve Ödül Heyecanı

Projenin finalinde ise çiftleri büyük bir heyecan bekliyor. Uygulamalı eğitimlerin ardından jüri karşısına çıkacak olan 6 çiftten ilk 3'e girmeyi başaranlara, mutfaktaki başarılarını taçlandıracak küçük ev aletleri ve çeyiz setleri gibi teşvik edici ödüller takdim edilecek.

Proje Künyesi:

Proje Adı: Hayatın Tuzu Biberi

İmza Tarihi: 2 Temmuz 2026

Uygulama Tarihi: 6-10 Temmuz 2026

Eğitim Süresi: 28 Saat (12 saat teorik / 16 saat uygulama)