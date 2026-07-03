Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı, 17-21 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca şehrin kültürel ve ekonomik değerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın en önemli kültürel ve ekonomik değerlerinden biri olan kayısının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayan Kayısı Festivali ve Fuarı, bu yıl 28'inci kez düzenlenmeye hazırlanıyor.

Geçmişten buyana kentin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olan festival, sadece bir kültür ve sanat etkinliği olmanın ötesinde, Malatya'nın tanıtımına katkı sağlıyor.

Festival sayesinde Malatya'nın simgesi olan kayısı hem ekonomik yönüyle hem de kültürel kimliğiyle daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Malatya'nın köklü geçmişi, depremden sonra yeniden ayağa kalkışı ile güçlü geleceği arasında önemli bir köprü kurarak şehrin tanıtımına, kayısının dünya markası olma yolculuğuna değer katması hedeflenen ve bu yıl 28'incisi yapılacak olan Malatya Kayısı Festivali ve Fuarının lansmanı gerçekleştirildi.

Göreve geldiği günden bu yana şehrin marka değerlerini ön plana çıkaracak çalışmalara özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 28'ini Kayısı Festivali ve Fuarının lansmanında yaptığı konuşmada, Malatya'nın en büyük ve en köklü organizasyonu olan Malatya Kayısı Festivali ve Fuarın bu yıl 28'incisini düzenleyeceklerini ifade etti.

Kayısıda, bu yıl insanların büyük bir umutla yüksek rekolte beklediğini belirten Başkan Er, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya Valiliğin destekleriyle 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı'nı yapacaklarını kaydetti.

Kayısıyla Malatya birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğuna dikkati çeken Başkan Sami Er, 'Dünya kuru kayısının yüzde yetmişini Malatya'mız tek başına gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacı, 850 bin dönüm kayısı bahçesiyle kayısının dünya başkenti olma konumundadır' dedi.

Kayısı Festivali ve Fuarının bu yıl daha farklı bir yapıyla düzenleneceğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şöyle konuştu:

'Bu yıl festivalimizi bir adım daha ileriye götürerek 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı, 17-21 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca sürecek. Geçmiş yıllarda alışılagelen festival formatının ötesine geçiyoruz. Fuar temasını da programa entegre ediyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası firmaların katılacağı fuar alanı, Orduzu'da Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kurulacak. İlçelerimizin de fuar alanında yer alması için davetler iletildi. Bu festivalde üreticimizin emeğini tanıtılacaktır. Fuar alanında hazırladığımız stantlar sayesinde esnafımıza, sanatkarımıza, girişimcimize ekonomik katkı sağlayacağız.'